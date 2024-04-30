Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında 3 Mayıs Cuma günü Çaykur Rizespor'u konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.
Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki idman, ısınma koşuları ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başladı. Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç yapıldı.
Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.