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Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Futbolcuların rejenerasyon çalışması ve taktik çalışması yapıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Fenerbahçe derbisinde oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ise ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından 30 Nisan Salı günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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