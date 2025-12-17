Haberler

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti

Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda ısınma koşuları ve taktiksel çalışmalar yapıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
