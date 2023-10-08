Beşiktaş, Çankaya Üniversitesi'ni 88-81 yendi
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Çankaya Üniversitesi'ni 88-81 yendi.
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Hakan Gerey, Barış Turgut
Çankaya Üniversitesi : Walker 25, Fontaine 4, McCarty-Williams 16, Melike Yalçınkaya 4, Louis 24, Melike Tuğba Oral 3, Gülse Uğur 5
Beşiktaş : Evans 26, Lazic 8, Nogic 27, Elif Bayram 15, Krivacevic 12, Melek Uzunoğlu, Şevval Sıla Kaplan
1. Periyot: 13-25
Devre: 42-50
3. Periyot: 67-72
Beş faulle çıkanlar: 38.51 Elif Bayram ( Beşiktaş ), 39.29 McCarty-Williams ( Çankaya Üniversitesi )
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Çankaya Üniversitesi'ni 88-81 yendi.
Kaynak: AA / Spor