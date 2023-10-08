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Beşiktaş, Çankaya Üniversitesi'ni 88-81 yendi

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Çankaya Üniversitesi'ni 88-81 yendi.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Hakan Gerey, Barış Turgut

Çankaya Üniversitesi : Walker 25, Fontaine 4, McCarty-Williams 16, Melike Yalçınkaya 4, Louis 24, Melike Tuğba Oral 3, Gülse Uğur 5

Beşiktaş : Evans 26, Lazic 8, Nogic 27, Elif Bayram 15, Krivacevic 12, Melek Uzunoğlu, Şevval Sıla Kaplan

1. Periyot: 13-25

Devre: 42-50

3. Periyot: 67-72

Beş faulle çıkanlar: 38.51 Elif Bayram ( Beşiktaş ), 39.29 McCarty-Williams ( Çankaya Üniversitesi )

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Çankaya Üniversitesi'ni 88-81 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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