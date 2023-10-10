Beşiktaş, Burak Yılmaz'ı teknik sorumlu olarak atadı

Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar Burak Yılmaz'ı takımın teknik sorumlusu olarak görevlendirdi.

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar teknik sorumlu olarak görevine devam edeceğini açıkladı.

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar takımın başında Burak Yılmaz olacak. Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından geçen süreçte Takımımızın Teknik Sorumluluğunu üstlenen Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz'ın bugün Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar görevine Futbol A Takımımızın Teknik Sorumlusu olarak devam etmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.