Beşiktaş, Bodrum'a Geldi
Trendyol Süper Lig'in son haftasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Beşiktaş, deplasman için Bodrum'a ulaştı. Siyah-beyazlı kafile, havalimanında taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında, yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Beşiktaş, Bodrum ilçesine geldi.
Türk Hava Yollarına ait uçakla Milas-Bodrum Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile futbolculara tezahüratlarda bulundu.
Beşiktaş kafilesi daha sonra konaklayacağı otele geçti.