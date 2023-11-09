Beşiktaş-Bodo/Glimt Maçının İlk Yarısı 1-0 Bodo/Glimt'in Üstünlüğüyle Tamamlandı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında oynanan Beşiktaş-Bodo/Glimt maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Beşiktaş'ın gol bulamadığı maçta Bodo/Glimt, Moumbagna'nın golüyle öne geçti.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Sander Van Der Eijk, Rogier Honig, Rens Bluemik (Hollanda)
Beşiktaş : Mert Günok, Rosier, Bailly (Dk. 28 Amartey), Necip Uysal, Zaynutdinov, Hadziahmetovic, Chamberlain, Gedson Fernandes, Rashica, Muleka, Cenk Tosun
Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo, Moe, Bjortuft, Bjorkan, Berg, Brunstad Fet, Gronbaek, Sorli, Pellegrino, Moumbagna
Gol: Dk. 38 Moumbagna (Bodo/Glimt)
Uefa Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında oynanan Beşiktaş-Bodo/Glimt maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
21. dakikada Bodo/Glimt gole yaklaştı. Beşiktaş yarı sahasının ortasında Gronbaek'in kullandığı serbest atışta savunmanın arkasına hareketlenen Pellegrino'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.
38. dakikada konuk takım öne geçti. Sorli'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Amartey'in hareketlenmediği pozisyonda Moumbagna, altıpas çizgisinin üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.
43. dakikada Sorli'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Mert Günok, topu iki hamlede kontrol etti.
45. dakikada Zaynutdinov'un soldan ortasında, Cenk Tosun'un ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Haikin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Bodo/Glimt, ilk yarı sonunda soyunma odasına 1-0 üstün gitti.