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Beşiktaş, Bodo/Glimt maçı hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu dördüncü hafta maçında Norveç'in Bodo/Glimt ekibini konuk edecek olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi.