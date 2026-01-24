Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş BOA, evinde Nesibe Aydın'ı 83-80 mağlup ederek ligdeki 8. galibiyetini aldı. Maçta Beşiktaş'tan Whitcomb 26, Fraser ise 22 sayı ile öne çıktı.

Salon: Beşiktaş GAİN

Hakemler: Cemil Uygül, Metehan Alaçam, Halil Ata Günal

Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 12, Meltem Yıldızhan 6, Whitcomb 26, Fasaula 12, Fraser 22, İdil Saçalır 2, Gülşah Duman Bıçakçı, Özge Özışık, İlayda Güner, Toure 3

Nesibe Aydın : Davis 28, Bone 14, Pelin Gülçelik 11, Turner 19, Yağmur Önal, Elif Çayır, Melike Yalçınkaya 2, Asude Torcu, Derin Yaya 6

1. Periyot: 19-22

Devre: 37-38

3. Periyot: 59-50

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş BOA, sahasında Nesibe Aydın'ı 83-80 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligdeki 8. galibiyetini elde etti. Nesibe Aydın ise 7. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin Özgür Efendi

Özel'i ziyaret ettiği il üzerinden vurdu: 3 yıldır neredeydin?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu

Tek imzayla tarihe geçti
Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?

Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?
Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyede "getirmeyin" uyarısı
At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü

At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu

Tek imzayla tarihe geçti
Kenti sağanak vurdu! Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yürek yakan olay! 3 yaşındaki Berra tahliye kanalında can verdi
Galatasaray'ın yeni yıldızı ilk maçına bu akşam çıkamıyor! İşte nedeni

Noa Lang bu akşamki maça çıkamıyor! İşte nedeni