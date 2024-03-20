Beşiktaş BOA, Nesibe Aydın'ı 94-70 yenerek galibiyetle sezonu tamamladı
Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Ali Şakacı, Barış Turgut, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş
Beşiktaş BOA: Lazic 5, Evans 15, Elif Bayram 18, Nogic 16, Li 17, Melek Uzunoğlu 12, Ceyda Conker, Ceyda Necmiye Bekar 2, Şevval Sıla Kaplan, Zümrüt Karahan 4, Şuğranur Hatice Sönmez 5
Nesibe Aydın : Thomas 8, Pelin Derya Bilgiç 3, Cannon 15, Coates 12, Zec 17, Feride Şevval Akalan 5, Gülşah Duman Bıçakçı 4, Gamze Takmaz 2, İlayda Güner 2, Elif Çayır 2
1. Periyot: 24-18
Devre: 41-27
3. Periyot: 63-45
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Beşiktaş BOA, konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 94-70 yendi.