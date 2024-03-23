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Beşiktaş BOA, Nesibe Aydın'ı 89-71 yenerek 1-0 öne geçti

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Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Özlem Yalman, Alper Gökçebel, Burak Durmuş

Beşiktaş BOA: Lazic 5, Evans 12, Elif Bayram 11, Nogic 20, Li 24, Elif Ülkü, Ceyda Conker, Ceyda Necmiye Bekar, Zümrüt Karahan 2, Suğranur Hatice Sönmez 4, Melek Uzunoğlu 11

Nesibe Aydın : Thomas 19, Pelin Derya Bilgiç 8, Cannon 10, Coates 10, Zec 6, Feride Şevval Akalan 7, Elif Çayır 3, Gülşah Duman Bıçakçı, Gamze Takmaz 2, İlayda Güner 6

1. Periyot: 16-17

Devre: 41-29

3. Periyot: 68-44

Beş faulle çıkanlar: 34.41 Melek Uzunoğlu ( Beşiktaş BOA), 37.42 İlayda Güner (Nesibe Aydın )

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Beşiktaş BOA, Nesibe Aydın'ı 89-71 yenerek 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 25 Mart Pazartesi günü Nesibe Aydın'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

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