Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş BOA, Melikgazi Kayseri Basketbol ile karşı karşıya geldi. Maç sonunda Beşiktaş, rakibini 84-75'lik skorla mağlup etti.

Salon: Beşiktaş GAİN

Hakemler: Ahmet Taner İbin, Almina Kocabaş, Süleyman Tepe

Beşiktaş BOA: İdil Saçalır 4, Pelin Bilgiç 2, Whitcomb 10, Fasaula 25, Fraser 17, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Özge Özışık, Meltem Yıldızhan 6, Toure 14

Melikgazi Kayseri Basketbol : Dangerfield 33, Williams 15, Doğa Adıcan 9, Merve Arı 8, Collier 8, Merve Uygül 2, İdil Türk, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Feray Dalkılıç

1. Periyot: 19-24

Devre: 41-42

3. Periyot: 68-66

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş BOA, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol 84-75 yendi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
