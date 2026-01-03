Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş BOA, Melikgazi Kayseri Basketbol ile karşı karşıya geldi. Maç sonunda Beşiktaş, rakibini 84-75'lik skorla mağlup etti.
Salon: Beşiktaş GAİN
Hakemler: Ahmet Taner İbin, Almina Kocabaş, Süleyman Tepe
Beşiktaş BOA: İdil Saçalır 4, Pelin Bilgiç 2, Whitcomb 10, Fasaula 25, Fraser 17, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Özge Özışık, Meltem Yıldızhan 6, Toure 14
Melikgazi Kayseri Basketbol : Dangerfield 33, Williams 15, Doğa Adıcan 9, Merve Arı 8, Collier 8, Merve Uygül 2, İdil Türk, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Feray Dalkılıç
1. Periyot: 19-24
Devre: 41-42
3. Periyot: 68-66
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş BOA, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol 84-75 yendi.