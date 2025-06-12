Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı Özge Özışık'ın Sözleşmesini Uzattı

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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, oyuncusu Özge Özışık'ın sözleşmesini bir yıl daha uzattığını açıkladı ve ona 2025-2026 sezonunda başarılar diledi.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Özge Özışık'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımızın oyuncusu Özge Özışık'ın sözleşmesi bir yıl yenilendi. 2025-2026 sezonunda takımımızla beraber olacak sporcumuza üstün başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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