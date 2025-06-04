Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı Meltem Yıldızhan'ı Transfer Etti

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı Meltem Yıldızhan'ı Transfer Etti
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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Galatasaray'dan ayrılan Meltem Yıldızhan ile sözleşme imzaladı. Uzun forvet pozisyonunda oynayan Yıldızhan, 2025-2026 sezonu için Beşiktaş ailesine katıldı.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Galatasaray'dan ayrılan Meltem Yıldızhan'ı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Meltem Yıldızhan ile sözleşme imzaladı. Profesyonel kariyerine 2016 yılında Galatasaray ile başlayan oyuncu uzun forvet pozisyonunda görev yapmaktadır. Meltem Yıldızhan'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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