Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı Lisa Berkani'yi Transfer Etti

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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon için Fransız oyun kurucu Lisa Lucette Djamila Berkani ile sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki oyuncu, kariyerine 2014'te Fransa'da başladı ve son sezonunu İtalya'da geçirdi.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında Fransız oyun kurucu Lisa Lucette Djamila Berkani'yi kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'mız, 2025/2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Fransız oyuncu Lisa Lucette Djamila Berkani ile sözleşme imzaladı. Lisa Berkani'ye Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.

Profesyonel kariyerine 2014 yılında Fransa ekibi Tango Bourges'de başlayan 28 yaşındaki oyuncu, geçen sezonu İtalya takımı Reyer Venezia'da geçirdi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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