Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, İngiliz oyuncu Temi Fagbenle'yi transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Türkiye'de 2019-2020 sezonunda BOTAŞ forması giyen 1,93 metre boyundaki pivot, bu ekipte 5 maçta oynayıp İspanya temsilcisi Salamanca'ya transfer oldu. Temi Fagbenle, 2021-2022 sezonunda ise ÇBK Mersin formasıyla 25 maça çıktı.