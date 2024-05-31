Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Hırvat oyuncu Nika Mühl'ü transfer etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Hırvat oyuncu Nika Mühl'ü transfer etti. Mühl, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Kadınlar Basketbol Ligi'nde başarılı bir kariyere sahiptir.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Hırvat oyuncu Nika Mühl'ü transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyun kurucuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Kadınlar Basketbol Ligi'nde UConn Huskies forması giyen 1,80 metre boyundaki Mühl, Doğu Konferansı'nda iki kez yılın savunma oyuncusu seçildi.

UConn tarihinin en çok asist yapan (686) oyuncusu ünvanına sahip Mühl, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) 2024 sezonu öncesi Seattle Storm tarafından draft edildi.

Kaynak: AA / Spor

Beşiktaş Spor Güncel Haberler

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

 İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

 Gazze'de bir bebek daha açlık yüzünden can verdi

Gazze'de bir bebek daha açlık yüzünden can verdi

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title