Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı Fransa'ya konuk olacak
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Fransa'nın Lattes Montpellier ekibiyle karşılaşacak. İlk maçı kazanan Beşiktaş BOA, yarı finale yükselmek için mücadele edecek.
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Fransa'nın Lattes Montpellier ekibine konuk olacak.
Lattes Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Beşiktaş BOA, 73-59'luk skorla kazanmıştı.
Kupada turu geçen ekip, adını yarı finale yazdıracak.