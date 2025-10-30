Haberler

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Enea Gorzow'u 100-70 Mağlup Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu'nda Enea Gorzow'u 100-70'lik skorla yenerek 4. maçında 3. galibiyetini elde etti. Mariella Fasoula'nın 21 sayılık performansı dikkat çekti.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu'nun 4. haftasında sahasında Polonya temsilcisi Enea Gorzow'u 100-70 mağlup etti.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki maça iyi başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk çeyreğini 29-13 üstün bitirdiği karşılaşmanın devre arasına 51-30 önde girdi. Üçüncü periyodu 72-55 önde geçen Beşiktaş, parkeden 30 sayı farkla 100-70 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, 4. maçında 3. galibiyetini aldı. Polonya temsilcisi ise ikinci kez yenildi.

Beşiktaş BOA'da 21 sayı, 7 ribauntla mücadele eden Mariella Fasoula, galibiyette başrolü oynadı. Pelin Bilgiç 18 sayı, Sami Whitcomb, 17 sayı 7 ribaunt, Nikolina Milic 16 sayı, 10 ribauntluk performans ortaya koydu.

İstanbul temsilcisinde Meltem Yıldızhan 11 sayı, Amy Okonkwo ve Migna Toure 7'şer sayı, Gülşah Duman ise 3 sayı kaydetti.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Erdoğan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama

İmralı heyetinden ilk açıklama geldi! Dikkat çektikleri bir nokta var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
19 çocuklu 'Galericiler Kralı'nın tüm serveti temizlikçiye kaldı

19 çocuklu 'Galericiler Kralı'nın tüm serveti temizlikçiye kaldı
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
Tartışmalı 'hız sınırı' kararı onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı

Tartışmalı karar onaylandı, Avrupa ülkesinde koşmak yasaklandı
Rusya, Ukrayna'yı 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle vurdu

Ülkeyi 650 İHA ve hipersonik dahil 50'den fazla füzeyle vurdular
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Erzurum'da okul çıkışı merdivenlerde izdiham: 23 öğrenci yaralandı

Küçücük çocuklar, okul çıkışı kabusu yaşadı! Çok sayıda yaralı var
Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı

Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Merakla beklenen filmin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi

Beştepe'de Türkiye'nin kilitlendiği zirve! İşte ilk kareler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.