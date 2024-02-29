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Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarı finale yükseldi

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Beşiktaş BOA, Fransa'nın Lattes Montpellier ekibini deplasmanda 75-72 yenerek FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarı finale çıktı.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda Fransa'nın Lattes Montpellier ekibini 75-72 yenerek organizasyonda yarı finale kaldı.

Lattes kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 26-18 önde tamamlayan Beşiktaş, devreye de 43-37 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı açarak 59-48 önde son çeyreğe giren siyah-beyazlı takım, maçı da 75-72 kazandı.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı da Beşiktaş BOA, 73-59'luk skorla kazanmıştı.

Bu sonuçlarla organizasyonda turu geçen siyah-beyazlı ekip, adını yarı finale yazdırdı.

Kaynak: AA / Spor

Montpellier Beşiktaş Fransa Basketbol Spor Güncel Haberler

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