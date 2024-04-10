Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçına hazır

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında bu akşam İngiltere'nin London Lions ekibine konuk olacak Beşiktaş BOA, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Copper Box Arena'da başantrenör Aziz Akkaya yönetimindeki antrenman, basına kapalı gerçekleştirildi.

Bir saat süren idmanda oyuncular, şut çalışması yaptı, ardından siyah-beyazlı ekip maç saatini beklemek için konaklayacağı otele döndü.

London Lions ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

İstanbul'da oynanan ilk maçı 75-68 kazanan siyah-beyazlı ekip, final rövanşına 7 sayılık avantajla çıkacak.