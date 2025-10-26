Beşiktaş BOA Deplasmanda Galip Geldi
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş BOA, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 86-57 mağlup etti. Maçta Okonkwo'nun 28 sayısı dikkat çekti.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Barış Turgut, Samet Biner, Oğuzhan Güzel
Melikgazi Kayseri Basketbol : Meltem Avcı Yılmaz 8, Dangerfield 2, Willams 12, Collier 15, Merve Arı 4, Feray Dalkılıç 4, Filip 6, İdil Türk 3, Doğa Adıcan 3, Merve Uygül, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin
Beşiktaş BOA: Okonkwo 28, Özge Özışık 4, Meltem Yıldızhan 3, Fasoula 7, Toure 13, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Pelin Derya Bilgiç 11, Milic 5, İlayda Güner 7, Gizem Sezer 3, Esra Güvenç
1. Periyot: 18-28
Devre: 33-48
3. Periyot: 43-71
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş BOA, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 86-57 yendi.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Spor