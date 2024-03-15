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Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u ağırlıyor

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Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Bitexen Antalyaspor'u Tüpraş Stadı'nda konuk edecek. Beşiktaş, son maçlardaki başarısız sonuçlarla üçüncülük yarışında geriye düştü.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, yarın Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Bu sezon aldığı başarısız sonuçlarla şampiyonluk yarışının gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 2 maçta Galatasaray ve Gaziantep FK'ye yenilerek üçüncülük yarışında Trabzonspor'un gerisine düştü.

Ligde 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi sonucunda 46 puan toplayan Beşiktaş, puan cetvelinin 4. sırasında yer alıyor.

Beşiktaş'ta 3 oyuncu cezalı

Siyah-beyazlı takım, Antalyaspor karşısına 3 önemli isimden yoksun çıkacak.

Gaziantep FK maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Arthur Masuaku, yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Cezalı isimlerin yanı sıra tedavileri devam eden Salih Uçan ve Tayfur Bingöl ile Gaziantep FK maçında sakatlanan Al Musrati'nin de Antalyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Sergen Yalçın, Dolmabahçe'ye dönüyor

Beşiktaş'a son şampiyonluğunu yaşatan ve şu anda Antalyaspor'da görev yapan teknik direktör Sergen Yalçın, 840 gün sonra yeniden Tüpraş Stadı'na çıkacak.

Beşiktaş'la 2021-2022 sezonunda beklentilerin gerisinde kalan ve kulüple yollarını ayıran Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Dolmabahçe'deki son lig maçına 27 Kasım 2021'de çıkmıştı.

Sergen Yalçın'ın görev yaptığı son lig maçında Beşiktaş, Giresunspor'a 4-0 yenilmişti.

Kaynak: AA / Spor

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