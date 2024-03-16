Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor Maçının İlk Yarısı 2-0 Bitexen Antalyaspor'un Üstünlüğüyle Sonuçlandı
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Bitexen Antalyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı. Bünyamin Balcı ve Buksa'nın golleriyle Antalyaspor üstünlüğü elde etti.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Burak Pakkan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Çimen
Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Worrall, Colley, Serkan Emrecan Terzi, Amartey, Rashica, Muçi, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy
Bitexen Antalyaspor : Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, Van de Streek, Saric, Safuri, Larsson, Buksa
Goller: Dk. 5 Bünyamin Balcı, Dk. 38 Buksa (Penaltıdan) (Bitexen Antalyaspor )
Sarı kartlar: Dk. 13 Safuri, Dk. 40 Buksa (Bitexen Antalyaspor ), Dk. 37 Gedson Fernandes (Beşiktaş)
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor maçının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı.
5. dakikada Antalyaspor'un golü geldi. Ceza yayı üstünde topla buluşan Safuri'nin ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Bünyamin Balcı'nın sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
17. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Safuri'nin ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
26. dakikada Svensson'un sağ taraftan gönderdiği uzun çapraz pasını sol çizgiye yakın bölgede şık bir şekilde önüne alan Semih Kılıçsoy çaprazdan ceza sahasına girdi. Siyah-beyazlı oyuncu dar açısına rağmen ayağının dışıyla şutunu çekti, kaleci son anda üstüne gelen topu kornere çeldi.
31. dakikada Svensson'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Semih'in çaprazdan şutunda kaleci topu kurtardı.
37. dakikada Antalyaspor, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Gedson Fernandes'in ceza sahası içinde Bahadır Öztürk'ü formasından çekmesi üzerine yapılan incelemede hakem penaltıya hükmetti.
38. dakikada topun başına geçen Buksa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısını Bitexen Antalyaspor 2-0 önde tamamladı.