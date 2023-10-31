Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklara başladı
Spor Haberleri
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak maçın hazırlıklarına başladı. Teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışması ve çift kale maç yaptı. İlk 11'de başlayan oyuncular ise salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Beşiktaş, yarın izin yapacak ve 2 Kasım Perşembe günü antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 5 Kasım Pazar günü Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.
Gaziantep FK ile oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan oyuncular ise salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Yarın izin yapacak siyah-beyazlılar, 2 Kasım Perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.