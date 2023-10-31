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Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklara başladı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak maçın hazırlıklarına başladı. Teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışması ve çift kale maç yaptı. İlk 11'de başlayan oyuncular ise salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Beşiktaş, yarın izin yapacak ve 2 Kasım Perşembe günü antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.