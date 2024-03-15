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Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor maçı için hazır

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Beşiktaş Futbol Takımı, Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Al Musrati kadroya alınmayacak.

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş, bu antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

Üç futbolcu kadroya alınmayacak

Beşiktaş'ta Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Al Musrati Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden Salih Uçan ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra ayak bileğinde sıkışma sendromu ve arka kapsülde gerilme yaralanması olan Al Musrati, Antalyaspor maçının kadrosunda yer almayacak.

Kaynak: AA / Spor

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