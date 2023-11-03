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Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman yaklaşık 2 saat sürdü ve çift kale taktik maçıyla sona erdi. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Antalya'ya gidecek.