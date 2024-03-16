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Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta Bünyamin Balcı ve Buksa'nın golleriyle öne geçen Antalyaspor, Muçi'nin golüne engel olamadı. Beşiktaş, son dakikalarda penaltı golü için VAR incelemesi sonucunda şansını denese de gol geçerli sayılmadı. Bitexen Antalyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Burak Pakkan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Çimen

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Worrall, Colley, Serkan Emrecan Terzi, Amartey (Dk. 46 Muleka), Rashica, Muçi, Gedson Fernandes, Cenk Tosun (Dk. 60 Aboubakar), Semih Kılıçsoy

Bitexen Antalyaspor : Leite, Bünyamin Balcı (Dk. 46 Naldo), Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 84 Ömer Toprak), Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, Van de Streek, Saric (Dk. 90 Erdal Rakip), Safuri (Dk. 76 Ufuk Akyol), Larsson (Dk. 90 Bytyqi), Buksa

Goller: Dk. 5 Bünyamin Balcı, Dk. 38 Buksa (Penaltıdan) ( Antalyaspor ), Dk. 46 Muçi ( Beşiktaş )

Sarı kartlar: Dk. 13 Safuri, Dk. 40 Buksa, Dk. 73 Erdoğan Yeşilyurt (Bitexen Antalyaspor ), Dk. 37 Gedson Fernandes, Dk. 63 Worrall ( Beşiktaş )

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

46. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Muleka'nın ceza sahasına havadan pasında Bahadır Öztürk'ün kafayla uzaklaştırmak istediği topu kontrol eden Rashica'nın içeri çevirdiği topla penaltı noktasında buluşan Muçi'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1

77. dakikada Rashica'nın uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Leite meşin yuvarlağı kontrol etti.

78. dakikada Beşiktaş beraberlik golüne çok yaklaştı. Aboubakar'ın savunmanın arkasına pasında Naldo'nun ayağının kayması üzerine topu kontrol eden Muçi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Leite meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topla buluşan Aboubakar'ın ceza yayı içinden şutunda meşin yuvarlak bu kez Erdoğan Yeşilyurt'tan döndü. Son olarak Muleka'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Leite topu iki hamlede kontrol etti.

90+9. dakikada Beşiktaş, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Rashica'nın sağdan kullandığı kornerde kaleci Mert Günok'un arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Naldo'dan döndü. Hakem Burak Pakkan, VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledi ve topun Naldo'nun koluna çarptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

90+11. dakikada Rashica'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak hakem Burak Pakkan, vuruştan önce denge kaybı yaşayan Kosovalı futbolcunun iki ayağıyla da topa temas etmesi nedeniyle golü geçersiz saydı.

Bitexen Antalyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

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