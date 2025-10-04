Beşiktaş, Beykoz Belediyespor'u Farklı Geçti

Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Beykoz Belediyespor'u 35-19 yendi.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını da Beşiktaş, 18-8 önde tamamladı.

Beşiktaş, bu sonuçla ligdeki 8. maçından da galibiyetle ayrıldı. Ligde 7. maçına çıkan Beykoz Belediyespor ise 5. yenilgisini yaşadı.