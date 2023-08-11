Beşiktaş Berkay Vardar'ı Sheriff'e kiraladı

Beşiktaş Kulübü, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar'ın Moldova temsilcisi Sheriff'e kiralandığını duyurdu. Berkay Vardar'ın sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

Beşiktaş Kulübü, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar'ın Moldova temsilcisi Sheriff'e kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılan Berkay Vardar'ın bir yıllığına Sheriff'e kiralandığı belirtildi.

Siyah-beyazlı ekibin altyapısından yetişen Berkay, Süper Lig'de 5 maçta forma giydi.