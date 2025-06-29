Beşiktaş, Benfica'dan David Jurasek'i Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

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Beşiktaş, Portekiz'in Benfica kulübünden Çek sol bek David Jurasek'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer etti. Jurasek, geçtiğimiz sezon Hoffenheim'da forma giymişti.

Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica'nın Çek futbolcusu David Jurasek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki sol bek oyuncusunun satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transferi konusunda Benfica ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Geçen sezon Almanya ekibi Hoffenheim'da kiralık olarak görev yapan Jurasek, tüm kulvarlarda 22 maça çıktı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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