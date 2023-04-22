Beşiktaş bayramı 3 puanla geçirdi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olan Beşiktaş, rakibini deplasmanda 2-0 mağlup ederek puanını 62'ye yükseltti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olan Beşiktaş, rakibini deplasmanda 2-0 mağlup ederek puanını 62'ye yükseltti.

25. dakikada Nathan Redmond ve 71. Vincent Aboubakar'ın golleriyle Ümraniyespor deplasmanından 3 puanla dönen siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ile gelecek hafta oynanacak derbi maç öncesinde puan kaybı yaşamadı.

Yenilmezlik serisi devam ediyor

Siyah-beyazlı ekip, Ümraniyespor deplasmanında kazandığı galibiyete yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti.

Ligde son olarak Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

8 maçlık seride MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor ve Ümraniyespor'u mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ve Trabzonspor maçlarında ise rakipleriyle golsüz berabere kaldı.

Redmond gollerine devam ediyor

Beşiktaş'ta son haftaların golcü isimleri arasında yer alan Nathan Redmond, Ümraniyespor'u da boş geçmedi.

25. dakikada attığı golle siyah-beyazlıları 1-0 öne geçiren Redmond, biri kupa olmak üzere 6. gol sevincini yaşadı. Ligdeki ilk golünü Yukatel Kayserispor ağlarına atan siyah-beyazlı oyuncu daha sonra İstanbulspor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında da peş peşe 3 gol kaydetti.

Trabzonspor maçını boş geçen Redmond, 1 maç aranın ardından gollerine devam etti.

Aboubakar gol sayısını 7'ye yükseltti

Beşiktaş'ta üçüncü dönemini geçiren Vincent Aboubakar, 71. dakikada attığı golle bu sezonki 7. golünü kaydetti.

Ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma katılan Kamerunlu oyuncu, ilk 4 maçını sessiz geçerken daha sonra oynadığı MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor (2) maçlarında peş peşe gol kaydetti. Golsüz beraberlikle sona eren Trabzonspor maçında gol sevinci yaşayamayan Aboubakar 1 maçlık aranın ardından skor üretmeye devam etti.

Cenk Tosun yakaladığı fırsatları değerlendiremedi

Beşiktaş'ın golcü isimlerinden Cenk Tosun, yakaladığı iki net fırsatta kaleci Orkun Özdemir'i geçemedi.

Siyah-beyazlı oyuncu 19. dakikada Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderemezken 65. dakikada savunmanın hatasıyla bir kez daha kaleciyle karşı karşıya kaldı. Herkesin gol olmasını beklediği pozisyonda Ümraniyespor kalecisi Orkun yaptığı hamleyle topun kaleye girmesine izin vermedi.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Cenk 74. dakikada yerini Rachid Ghezzal'a bıraktı.

Mustafa Er ilk maçını kaybetti

Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar'la yollar ayrıldıktan sonra göreve gelen Mustafa Er yeni takımıyla ilk maçını kaybetti.

Bu sonucun ardından son 4 maçında 2'şer galibiyet ve beraberlik alan Ümraniyespor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.