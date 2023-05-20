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Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nde kalmayı başardı

Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nde kalmayı başardı

Spor Haberleri

SALON: AkatlarHAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Umut Özgün HergünBEŞİKTAŞ EMLAKJET: Usher 14, Freeman 23, Cartwrigh 16, Sokolowski 18, McCormack 16, Okben Ulubay 3, Egemen Güven 5, Burak Yıldızlı, Ömer Can İlyasoğlu 8, Samet Yiğitoğlu 2, Kerem Kuthan Konan 2ONVO BÜYÜKÇEKMECE...

SALON: Akatlar

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Umut Özgün Hergün

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Usher 14, Freeman 23, Cartwrigh 16, Sokolowski 18, McCormack 16, Okben Ulubay 3, Egemen Güven 5, Burak Yıldızlı, Ömer Can İlyasoğlu 8, Samet Yiğitoğlu 2, Kerem Kuthan Konan 2

ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Harris 17, Rivers 13, Crawford 19, Weber 7, Sajus 4, Metehan Akyel 6, Tayfun Erülkü 2, Yesukan Onar 1, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Can Kurt, Muhammet Ali Güneş

1'İNCİ PERİYOT: 26-15

İLK YARI: 51-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-50

Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u sahasında 107-69 mağlup etti. Bu mücadelenin ardından 10 galibiyete ulaşan siyah-beyazlılar ligde kalmayı başardı. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise sezonu 13 galibiyet ve 17 mağlubiyet ile tamamladı.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Büyükçekmece basketbol Beşiktaş Spor Haberler

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