Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nde kalmayı başardı

SALON: AkatlarHAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Umut Özgün HergünBEŞİKTAŞ EMLAKJET: Usher 14, Freeman 23, Cartwrigh 16, Sokolowski 18, McCormack 16, Okben Ulubay 3, Egemen Güven 5, Burak Yıldızlı, Ömer Can İlyasoğlu 8, Samet Yiğitoğlu 2, Kerem Kuthan Konan 2ONVO BÜYÜKÇEKMECE...
SALON: AkatlarHAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Umut Özgün HergünBEŞİKTAŞ EMLAKJET: Usher 14, Freeman 23, Cartwrigh 16, Sokolowski 18, McCormack 16, Okben Ulubay 3, Egemen Güven 5, Burak Yıldızlı, Ömer Can İlyasoğlu 8, Samet Yiğitoğlu 2, Kerem Kuthan Konan 2ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Harris 17, Rivers 13, Crawford 19, Weber 7, Sajus 4, Metehan Akyel 6, Tayfun Erülkü 2, Yesukan Onar 1, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Can Kurt, Muhammet Ali Güneş1'İNCİ PERİYOT: 26-15İLK YARI: 51-323'ÜNCÜ PERİYOT: 78-50 Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u sahasında 107-69 mağlup etti. Bu mücadelenin ardından 10 galibiyete ulaşan siyah-beyazlılar ligde kalmayı başardı. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise sezonu 13 galibiyet ve 17 mağlubiyet ile tamamladı. - İstanbul