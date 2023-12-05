Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Görevine Umut Tahir Güneş Getirildi

Beşiktaş, Basketbol Şube Sorumlusu görevine Umut Tahir Güneş'in getirildiğini duyurdu. Güneş, Beşiktaş Emlakjet Takımı'nda şampiyonluk hedefiyle sezona devam edecek.

Beşiktaş Kulübünde Umut Tahir Güneş, basketbol şube sorumlusu olarak atandı.

Siyah-beyazlı kulüpten açıklamada, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ve Avrupa Kupası'nda şampiyonluk hedefiyle sezona devam eden Beşiktaş Emlakjet Takımı'mızda Sayın Umut Tahir Güneş, yönetim kurulumuzun kararıyla basketbol şube sorumlusu olarak atanmıştır.

Sayın Güneş'i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi.