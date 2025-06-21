Beşiktaş, Basketbol Şampiyonluğu İçin Hırsla Mücadele Edecek

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, erkek basketbolunda siyah-beyazlı camiaya şampiyonluk armağan etmek istediklerini söyledi.

Arseven, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Beko'yu 98-77 yenerek seride durumu 2-1'e getirdikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde çok iyi bir atmosfer olduğunu belirten Özkan Arseven, "Deplasmanda oynadığımız son maçta geri dönüş yaptık ama yakalayamadık. Bugün burada muhteşem bir taraftar vardı. Taraftarı olduğu zaman bu takım, herkesi yenebilecek güçte. Adil yönetim olduğu zaman bu takımın neler yapabildiğini görüyoruz. Bu sene taraftarımıza ve camiamıza ihtiyacımız olan bu şampiyonluğu tattırmak istiyoruz. Uzun senelerdir Beşiktaş, basketbolda bu başarıyı elde edemedi. Bu senenin, o sene olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan ilk müsabakada çıkan olayların aksine son 2 maçta herhangi bir gerginlik yaşanmamasına ilişkin de konuşan Özkan Arseven, "Maçlarda bazen stresli anlar yaşanabiliyor. İki takım da stresli. Fenerbahçe de şampiyonluğu hedefliyor, biz de şampiyonluğu hedefliyoruz. Fanatizm olmadan yaşanan bu tarz gerilimler, sporda olduğu için normal karşılıyoruz. Bir önceki maçta Fenerbahçe yöneticileri bizi çok iyi karşıladı. Başkanlar geldi. İki kulüp arasında hiçbir problem yok. Federasyonla da hiçbir problemimiz yok. Adil yönetim olduğu taktirde Beşiktaş'ın yenemeyeceği takım yok." şeklinde konuştu

Dusan Alimpijevic: "Oyuncularımla ne kadar gurur duysam az"

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, final serisinde geri dönüş yapacaklarına dair verdikleri sözü tutmak için sahada her şeyi ortaya koyduklarını kaydetti.

İyi mücadele ettiklerini vurgulayan Sırp çalıştırıcı, "Seride geri dönüş yapacağımıza dair söz vermiştik. Bunun için her şeyi yaptık. Oyuncularımla ne kadar gurur duysam az. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Yönetimle ve başkanla aramızda çok iyi bir kimya var. Herkes bu kulüpte yer almaktan dolayı çok mutlu. Bu maçta çok önemli bir detay daha var. Sağlık ekibimiz için edeceğim teşekkürler yetersiz kalır. Doktorumuz, fizyoterapistimiz ve masörümüz mükemmel bir iş çıkardı. Bu maç öncesinde oyuncuları en kısa sürede fiziksel olarak en iyi duruma getirdiler." diye görüş belirtti.

Yiğit Arslan: "Seriyi 2-2 yapmaya çalışacağız"

Beşiktaşlı basketbolcu Yiğit Arslan, dördüncü maçı da kazanarak seride durumu 2-2 yapmaya çalışacaklarını belirtti.

Galibiyetten dolayı takım arkadaşlarını ve teknik ekibi tebrik eden Yiğit, "2-1 gerideyiz. Burada çok fazla kutlayacak bir şey yok. Bir sonraki maçta seriyi eşitlemeye çalışacağız. Fenerbahçe'ye çok saygı duyuyoruz. Avrupa'da bütün Türk halkını gururlandırdılar. Çok önemli bir takım. Biz de taraftarımızla beraber iyi bir performans göstererek temsil ettiğimiz formanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Bir sonraki maçta da seriyi 2-2 yapmaya çalışacağız. Şu an kutlayacak bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.