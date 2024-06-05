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Beşiktaş Basketbol Altyapı Seçmeleri

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Beşiktaş Kulübü, basketbol şubesi altyapı seçmelerini 8 Haziran Cumartesi günü yapacak. Seçmelere 2009-2015 arası erkek ve 2008-2015 arası doğumlu kız adaylar katılabilecek. Seçmeler BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde saat 09.00'da başlayacak.

Beşiktaş Kulübünde basketbol şubesi altyapı seçmeleri, 8 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, 2009-2015 arası erkek ve 2008-2015 arası doğumlu kız adayların katılımıyla gerçekleştirilecek seçmeler, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Saat 09.00'da başlayacak seçmelerde adaylar yaş gruplarına göre alınacak.

Kaynak: AA / Spor

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