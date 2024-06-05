Beşiktaş Basketbol Altyapı Seçmeleri
Beşiktaş Kulübü, basketbol şubesi altyapı seçmelerini 8 Haziran Cumartesi günü yapacak. Seçmelere 2009-2015 arası erkek ve 2008-2015 arası doğumlu kız adaylar katılabilecek. Seçmeler BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde saat 09.00'da başlayacak.
Beşiktaş Kulübünde basketbol şubesi altyapı seçmeleri, 8 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, 2009-2015 arası erkek ve 2008-2015 arası doğumlu kız adayların katılımıyla gerçekleştirilecek seçmeler, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.
Saat 09.00'da başlayacak seçmelerde adaylar yaş gruplarına göre alınacak.