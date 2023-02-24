Beşiktaş: "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, Spor Toto Süper Lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi...
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Beşiktaş: "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, Spor Toto Süper Lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi önerisinde bulunduğu iddiasıyla yer alan haberler tamamen asılsızdır.
Beşiktaş : "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, Spor Toto Süper Lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi önerisinde bulunduğu iddiasıyla yer alan haberler tamamen asılsızdır." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor