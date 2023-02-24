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Beşiktaş: "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, Spor Toto Süper Lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi...

Spor Haberleri

Beşiktaş: 'Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, Spor Toto Süper Lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi...

Beşiktaş: "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, Spor Toto Süper Lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi önerisinde bulunduğu iddiasıyla yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Beşiktaş : "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, Spor Toto Süper Lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi önerisinde bulunduğu iddiasıyla yer alan haberler tamamen asılsızdır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kulüpler Birliği Vakfı Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Spor Haberler

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