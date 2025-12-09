Haberler

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: 'Yaşadığımız sıkıntılara dayanacak son noktaya geldik'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu ile gerçekleştirdiği görüşmede hakemlerle ilgili yaşanan sorunlara dikkat çekti. Adalı, VAR uygulamasında yabancı hakem talep ettiklerini ifade ederek, camiayı tahrik etmemeleri konusunda uyardı.

BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Serdal Adalı, "Yaşadığımız sıkıntılara dayanacak son noktaya geldiğimizi kendilerine ifade ettim. 6 ay önce MHK başkanı ile ilgili ne düşünüyorsam bugün de aynısını düşünüyorum. İyi olabilir ama maalesef altında görev yapan ekibe hakim olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş'ın, sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldığı maçla ve hakemlerin genel performanslarıyla ilgili değerlendirmeler yapan Adalı, "Sadece dünkü maç değil, sezon başından bu yana yaşananları gözden geçirdik. Dünkü maç taze olduğu için daha çok konuşuldu. Genel olarak baktığımızda hakemlerle ilgili yaşanan temizlik operasyonuna Beşiktaş olarak destek olduk, olmaya devam edeceğiz. Yaşadığımız sıkıntılara dayanacak son noktaya geldiğimizi kendilerine ifade ettim. 6 ay önce MHK başkanı ile ilgili ne düşünüyorsam bugün de aynısını düşünüyorum. İyi olabilir ama maalesef altında görev yapan ekibe hakim olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

'ÖZELLİKLE İKİNCİ YARIDA VAR'DA YABANCI HAKEM BULUNSUN İSTEĞİMİZİ KENDİLERİNE İLETTİK'

Süper Lig maçlarında hatalı VAR kararlarının genellikle Beşiktaş aleyhine olduğunu ifade eden Adalı, "Hakem eksilmesi var, takviye lazım. Bunu özel sohbetlerde kendilerine söylemiştim, bugün tekrar ettim. Yerli hakemlerimizle devam etmeyi isteriz. Hakemlere güveniyoruz. Özellikle ikinci yarıda VAR'da yabancı hakem bulunsun isteğimizi kendilerine ilettik. Kendileri de çok farklı düşünmüyor. Federasyon başkanı da VAR'daki hataların telafisinin mümkün olmadığını söylüyor. Bizim lehimize bir hata yapıldı mı ben hatırlamıyorum, onlar da hatırlamıyor. Aleyhimize çok hata yapılıyor. Sinir uçlarımızla oynuyorlar. Türkiye'nin en efendi kulübüyüz. Federasyona destek olmaya çalıştık ama camianın da son noktası var, şu anda o noktadayız. Bizi tahrik etmesinler. İş sokağa dökülmeye geldiğinde onun da en güzelini yaparız. Bu endişelerimi dile getirdim" dedi.

'HAKKINI EN CİDDİ ŞEKİLDE ARAYAN CAMİA BİZİZ'

Başkan Adalı sözlerini şöyle noktaladı:

"Camiamız çok iyi bilsin, söylenebilecek her şeyi söyledik. Hakkını en ciddi şekilde arayan camia biziz. Sezonun ikinci yarısına yabancı VAR hakemiyle başlamak istediğimizi federasyona ilettik. Ne lehimize bir şey istiyoruz ne de aleyhimize. Yabancı VAR denendiğinde kulüpler bu kadar VAR'dan şikayet etmedi. İnsanları sokağa dökmek için mücadele eden bir ekip var. MHK başkanı ekibine hakim değil. Camiamızın problemli olduğu bir hakemi tekrar denemek; kusura bakmasınlar ama ateşle oynuyorlar"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
