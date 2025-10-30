Haberler

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Derbi Öncesi Takımla Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi futbolcularla moral yemeğinde buluştu. Antrenman sonrası gerçekleştirilen yemekte Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ile takımın durumu hakkında görüştü ve futbolculara başarı diledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Trendyol Süper Lig'de 2 Kasım Pazar günü derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak siyah-beyazlı futbol takımı ile moral yemeğinde bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından düzenlenen yemekte yönetim kurulu üyeleri Murat Kılıç, Kaan Kasacı ve Aykut Torunoğulları ile Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil de yer aldı.

Takımın durumu hakkında teknik direktör Sergen Yalçın ile görüş alışverişinde bulunan Serdal Adalı, futbolculara başarı diledi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
