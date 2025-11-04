Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Sert Açıklama
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, başkanlık isteyenleri camiayı karıştırmamaya ve perde arkasında siyaset yapmamaya davet etti. Adalı, Beşiktaş'ın kimsenin kariyer basamağı olmadığını vurguladı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: "Kim başkan olmak istiyorsa buyursun çıksın. Camiasını karıştırarak, perde arkasında siyaset yapmasın. Beşiktaş kimsenin kariyer basamağı değildir. Şahsi beklentiler içinde olmayacak başkan adayını destekleyeceğim." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor