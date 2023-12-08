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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Futbolcularla Buluştu

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla bir araya geldi. Arat, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Teknik Direktör Rıza Çalımbay, teknik ekip ve futbolcularla sohbet etti. Fenerbahçe derbisinde başarılar dileyen Arat, daha sonra tesisleri inceledi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla bir araya geldi.

Arat, yönetim kurulu üyelerimizin de yer aldığı buluşmada; Teknik Direktör Rıza Çalımbay, teknik ekip ve futbolcularla sohbet etti. Takıma hitaben bir konuşma yapan Arat, siyah-beyazlılara Fenerbahçe derbisinde başarılar diledi.

Başkan Arat, daha sonra BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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