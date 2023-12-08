Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, futbol takımıyla bir araya geldi
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Nevzat Demir Tesisleri'nde futbol takımıyla bir araya geldi. Arat, takıma hitaben bir konuşma yaparak Fenerbahçe derbisinde başarılar diledi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Nevzat Demir Tesisleri'nde futbol takımıyla bir araya geldi.
Başkan Hasan Arat, yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı buluşmada; teknik direktör Rıza Çalımbay, teknik ekip ve futbolcularla sohbet etti. Takıma hitaben bir konuşma yapan Arat, siyah-beyazlılara Fenerbahçe derbisinde başarılar diledi.
Başkan Hasan Arat, daha sonra Nevzat Demir Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.