Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 2023 Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başkan Arat, Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen oylamada, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Hasan Arat, " Deprem : Umut" kategorisinde oyunu Murat Şengül'ün çektiği "Hoş geldin" fotoğrafından yana kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Shadi Al Tabatibi'nin objektifine yansıyan "Yıkım" fotoğrafına oy verdi. Bu fotoğrafı seçerken zorlandığını belirten Arat, "Bu bina yığını aslında her şeyi anlatıyor." dedi.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde ise Emin Sansar'ın çektiği "Ata'nın huzurunda" isimli fotoğrafını seçen Hasan Arat, oy verdiği bu fotoğrafla ilgili, "Benim için çok özel bir resim." görüşünü paylaştı.

Spor kategorisinde 2 fotoğraf dikkatini çekti

Hasan Arat, spor kategorisinde yer alan 2 fotoğrafı beğenirken, seçim yapmakta zorlandı.

Başkan Arat, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğu sevincinin objektiflere yansıdığı ve milli okçu Mete Gazoz'un dünya şampiyonasında final maçındaki atışı esnasında çekilen fotoğrafları inceledi.

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'u çok takdir etmesine rağmen Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" isimli fotoğrafını seçtiğini anlatan Arat, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, çok tarihi bir an. Türk kadınının Cumhuriyet'in 100. yılında Avrupa şampiyonu olması... Bu maçı seyrettim. Olimpiyatlarda da (Paris 2024) ciddi madalya şansları var. Türk spor tarihinde olimpiyatlarda madalyaya en yakın takım sporu. Madalyanın rengi ne olur bilemem ama sporda bekleyip sabretmek lazım. Kadın voleybolumuz dünyada adından bahsedilen çok başarılı bir spor dalımız. Beşiktaş'ta da kadın voleybolunu büyütecek ve yüceltecek hamleler içinde olacağız."