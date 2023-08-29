Haberler

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Son zamanlarda Beşiktaş ve benim üzerimde oluşturulmaya çalışılan yapay bir baskı var. Bazı şeyleri açıklamamız...

Spor Haberleri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Son zamanlarda Beşiktaş ve benim üzerimde oluşturulmaya çalışılan yapay bir baskı var. Bazı şeyleri açıklamamız gerektiğini düşünüyorum.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Son zamanlarda Beşiktaş ve benim üzerimde oluşturulmaya çalışılan yapay bir baskı var. Bazı şeyleri açıklamamız gerektiğini düşünüyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Futbol Spor Haberler

title