Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Son zamanlarda Beşiktaş ve benim üzerimde oluşturulmaya çalışılan yapay bir baskı var. Bazı şeyleri açıklamamız...
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Son zamanlarda Beşiktaş ve benim üzerimde oluşturulmaya çalışılan yapay bir baskı var. Bazı şeyleri açıklamamız gerektiğini düşünüyorum.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Son zamanlarda Beşiktaş ve benim üzerimde oluşturulmaya çalışılan yapay bir baskı var. Bazı şeyleri açıklamamız gerektiğini düşünüyorum." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor