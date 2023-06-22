Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Son 1 senede TFF ile huzursuz bir süreç yaşandı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, son bir yılda TFF ile kulüp arasında huzursuz bir süreç yaşandığını belirtti. Çebi, verilen cezaların eşit olmadığını, Beşiktaş'ın rakiplerinden iki deplasman maçı fazla oynadığını ve haksızlıklara karşı sessiz kalmayacaklarını vurguladı. Ayrıca TFF kurullarının seçilmesinde kulüplerin de söz sahibi olması gerektiğini savundu.

- Ahmet Nur Çebi : "Son 1 senede TFF ile Beşiktaş arasında huzursuz bir süreç yaşanmıştır"

ANKARA - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Son 1 senede TFF ile Beşiktaş arasında huzursuz bir süreç yaşanmıştır" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'nin Ankara'da gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. TFF ile siyah-beyazlı kulüp arasında olumsuzluklar yaşandığına değinen Çebi, "Son 1 senede TFF ile Beşiktaş arasında huzursuz bir süreç yaşanmıştır. Mümkün mertebe bunlardan bahsetmek istiyorum. Yeni yönetime de şimdiden başarılar diliyorum. Alanyaspor maçında Yasin Kol aleyhimize skandal denebilecek kararlara imza attı. Bu görmezden gelindi. İki hafta sonra kendisine yeniden görev verildi. Ankaragücü maçında Josef de Souza, sahaya giren holigana müdahale etti. Takım arkadaşları ve hakemi korudu. Bu nedenle ceza aldı. Bu haksızlığı ortadan kaldırmak hiç kimsenin aklına gelmedi" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş, rakiplerinden iki deplasman maçı fazla oynadı"

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen cezaların eşit olmadığını söyleyen Başkan Çebi, "Jorge Jesus'un; 'Bu ligin sportif gerçekliği yok, maçlar sahada kazanılmıyor' sözleri para cezasıyla geçiştirildi ama benim yaptığım her türlü konuşmaya ceza kesildi. Mauro Icardi'nin, 'Bir utanç, bir skandal, yılın soygunu' sözleri hakaret kabul edilmedi. Ama benim ve yöneticilerimizin ağzından çıkan her kelime hakaret kabul edildi ve cezalar yağdırıldı. Beşiktaş, rakiplerinden iki deplasmanı maçı fazla oynadı. Neden bu konu hiç değerlendirilmedi? Hakaret içermeyen açıklamalarımıza neden cezalar kestiniz? Eşit olmayan kararlar söz konusu. Biz depremle ilgili maç yaparken yanımızda olmadınız ama şampiyonluk kutlamasında bir saatten fazla orada vakit harcadınız" değerlendirmesini yaptı.

"Beşiktaş, kendine karşı yapılan haksızlıklara karşı sessiz kalmamaya devam edecektir"

Haksızlıklara karşı susmayacaklarını da vurgulayan Ahmet Nur Çebi, "Sezon boyunca hakem kararları nedeniyle herkes ağladı. Başkan'ın bahsettiği adalet ve eşitlik prensipleri maalesef Beşiktaş için geçerli olmamıştır. Bu da bizde güvensizlik oluşturulmuştur. Beşiktaş önemsenmeyecek kulüp değildir. Beşiktaş, kendine karşı yapılan haksızlıklara sessiz kalmamaya devam edecektir. Beşiktaş'ın uğradığı haksızlıklar devam ettiği sürece biz bunlara karşı koymak zorundayız. 'TFF ile uğraşırsanız hakemler sizi doğrar' söylemleri var. Ben hakemlerin bu kadar kötü olabileceğini düşünmek istemiyorum" diye konuştu.

"Tüm kulüpler için Riva'da sandık koyup atama yerine seçimle kurulları yenilemeyi düşünür müsünüz?"

TFF kurullarının seçilmesinde kulüplerin de söz sahibi olması gerektiğini savunan Çebi, "Bir öneride bulunmak istiyorum Bizler Türk futboluna hizmet etmeye devam edeceğiz. Seçildikten sonra kurulları atamak yerine, tüm bu kulüpler için Riva'da sandık koyup atama yerine seçimle kurulları yenilemeyi düşünür müsünüz? MHK Başkanını değiştirerek sorun çözülmüyor. Hakemlerin değişmesi lazım. 85 milyonluk ülkede bunların yerine 30 hakem çıkartamaz mıyız? Bunu kökünden çözmek sizin döneminizde nasip olsun. Kurullar size bağlı olmasın, bizler seçelim" ifadelerini kullandı.