Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulübün Ekonomik Çıkarları İçin Çalışmaya Devam Edecek

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün ekonomik çıkarları için çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek, camiaya karşı görevini yerine getirdiğini belirtti. Çebi, taşınmazların ekonomik olarak daha fazla fayda sağlayacağı bir zemin oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, özellikle ekonomik anlamda kulübün çıkarları için çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Camiaya karşı görevimi yerine getirdiğimi düşünüyorum" dedi.

Beşiktaş'ın 2023 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde yapıldı. Toplantıda konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp bünyesindeki taşınmazların ekonomik olarak daha çok fayda sağlayacağı bir zemin oluşturmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Beykoz ilçesi içerisinde Paşamandıra'daki arazi projemizin sonuçlanmasıyla kulübümüze büyük bir değer kazandıracağız. Bu tesislere Futbol A takımımızı mı yoksa alt yapı takımlarımızı mı taşısak henüz karar vermedik. Arkadaşlarımız ile bu konuyu netliğe kazandıracağız. Bahsi geçen arazinin camiaya kazandırılmasına önayak olan sevgili Samet Aybaba'nın girişimleri için kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Nevzat Demir Tesisleri ile ilgili de konuşan Başkan Çebi, "Ümraniye'de bulunan tesislerimiz orman arazisi olduğu için imar alamayız. Zaten devletimiz bu arazide Beşiktaş'a gereken ilgi ve alakayı göstermiştir. Biz de camiamızın çıkarları doğrultusunda davalık olan bu yerin 49 yıllık kullanım süresini tarafımıza kazandırdık" şeklinde konuştu.

Pendik'te yer alan arazi için ise Ahmet Nur Çebi, "Pendik'te bulunan arazimizde ismimizin bulunduğu kafeteryamız ve teknelerimiz var. Hemen yanında bir arazi daha mevcut ve onu da bünyemize eklemek istiyoruz" dedi.

"Kulüp için ortak çalışmaya devam edeceğiz"

Görüş ayrılıkları olsa bile hedeflerinin Beşiktaş'a fayda sağlamak olduğunu dile getiren Başkan Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş camiasındaki görevinden ayrıldı diye iş ortaklığımızı sonlandırmak istemiyorum. Serhan Çetinsaya bu kulübe hizmet etmiş, iyi işler yapmış ve yapmaya devam eden bir insan. Kendisi başarılı, becerikli bir bir iş insanı. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda kendisiyle iş ortaklığımızı devam ettireceğiz. Bu benim karar vereceğim bir durum. Camia tüm taraftarlarıyla ve sevenleriyle var. Kendisi de iyi bir Beşiktaşlı" ifadelerini kullandı.

"TFF'ye karşı başkanınızın yanında olun"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaşadığı polemiklerde özellikle sosyal medya da yalnız bırakıldığını vurgulayan Ahmet Nur Çebi, "TFF hakkında bugün burada konuşulanlara katılıyorum fakat ben savaş verirken camiadan benim yanımda duran çok fazla kişiyi ne yazık ki görmedim. Özellikle sosyal medyada ki yersiz ve haksız linç girişimlerinde kulübünüzün ve başkanızın yanında olun" açıklamalarında bulundu.

"Beşiktaş camiasına zarar vermeyin"

Kendisini eleştiren ve erken seçime gidilmesini isteyen Hasan Arat'a cevap veren Başkan Çebi, "15 ay önce yapılan seçimde aday olmadınız. Buna saygı duyuyorum. Fakat hemen ardından 2 ay sonra düzenlenen toplantılarda muhalif davranmaya başladınız. Benim Beşiktaş taraftarı ile hiçbir sorunum yok. Siz varmış gibi davrananların yanında yer aldınız. Fikret Orman'ın başkan olduğu dönemde bu salonda "Fikret Orman paralar nerede?" diye bağıran kişilere müdahale etmeye çalıştığımızda; yardımcınız bize merak etme "Biz yaptırdık" dedi. O gün onu yapanlar bugün neler yapmaz ki? Beşiktaş'ın eski oyuncususunuz. Saygı duyuyorum. Beşiktaşlılığınızı da sorgulamıyorum. 20 yıldır neredeydiniz? Peki sosyal medyada benim anneme, karıma, çocuğuma ve şahsıma küfür edilirken siz Beşiktaş başkanına yapılan bu saygısızlığa karşı durdunuz mu? Takım maçı berabere bitiriyor, hemen yersiz eleştiriler ile takıma zarar veriyorsunuz. Yarın bu kulübe başkan olma olasılığınız var. Beşiktaş camiasına zarar vermeyin" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL