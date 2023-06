Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Adalet ve eşitlik Beşiktaş için geçerli olmadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'na katılan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katılımcılara hitap etti. Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda Beşiktaş'ın haksızlıklara uğradığını ifade eden Çebi, "Alanyaspor maçında hakem Yasin Kol, aleyhimize skandal kararlara imza attı, bunlar görmezden gelindi ve 2 hafta sonra yeniden görev verildi. Ankaragücü maçında futbolcumuz Josef bir holigana müdahale etti. Takım arkadaşları ve hakemi korudu ama tam bu nedenle ceza kesildi. Bu haksızlığı ortadan kaldırmak kimsenin aklına gelmedi ve gereği yapılmadı. Sivasspor-Galatasaray maçında ofsaytımsı pozisyonun VAR kayıtları açıklanırken futbolcumuz NKoudou ve Beşiktaş konuya neden dahil edildi? Bir daha da VAR kayıtlarının açıklanması için cesaret gösterilemedi. Deprem felaketi sonrasında ligden çekilen takımlar konusunda kulübümüzün isteği ve UEFA'nın tavsiye kararı olan yaklaşıma 'akıllara zarar' dediniz, 'mantık dışı' dendi ama 9 şubat günü Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ile birlikte sayın başkanımız 'iki metot var, bunlardan birini seçeceğiz' diye neden konuştu? Akıllara zarar veren UEFA tavsiye kararı bugün seçenek olarak neden basına sunuldu? Kulüpler Birliği'nde bu konu ile ilgili yapılacak olan çalışma, talepler ve görüşler sorulurken, birçok kulübe telefonla aranarak baskı yapıldı. TFF Başkanı ayrıca 'öyle bir karar alsaydık bile sonunda şampiyon başka bir takım olurdu' dedi. Bu da talihsiz bir açıklamaydı ve 'eğer aradaki puan farkı 5 olsaydı nasıl bir açıklama yapardınız?' diye benim yaptığım açıklamaya henüz bir cevap gelmedi. Beşiktaş rakiplerinden 2 maç daha fazla deplasmanda oynamış, neden bu hiç önemsenmedi, bununla ilgili yaptığımız teklifler neden değerlendirilmedi? Ayrıca benim ve yöneticilerimizin hakaret içermeyen açıklamalarına sürekli ceza kesildi. Bir cezam tahkimden kaldırıldı, aynı ceza ile ilgili 2 ve 3'üncü tahkimlerde aynı kararlar onandı. Birbiriyle uyum içerisinde olmayan tahkim kararları söz konusuydu" dedi.

"2028 ve 2032 Avrupa Şampiyonaları için adaylık başvuruları UEFA'ya teslim edilirken, dünyanın en iyi güzel stadı olan Vodafone Park dosyada yer almadı. Futbolcu Icardi'nin 'bir utanç, bir skandal, yılın soygunu' sözleri hakaret kabul edilmedi ama benim ve yöneticilerimin ağzından çıkan her söz hakaret kabul edilerek cezalar yağdırıldı. Teknik direktör Jorge Jesus'un 'bu ligin sportif gerçekliği yok, maçlar sahada kazanılmıyor' sözleri para cezasıyla geçiştirildi ama benim yaptığım her türlü konuşmaya sürekli olarak ceza kesildi. Sezon boyunca her takım hakemlerle ilgili serzenişte bulundu, kabaca söyleyeyim herkes ağladı. Ama sonuç itibariyle hakemlerle ilgili bir değişiklik söz konusuydu, birçoğu gitti yenileri geldi ama bu tekrar ve tekrar sıfırlandı ve yeniden getirildi hakemler. O gün itiraz eden başkanlarımızın hiçbir şekilde ağzını açmamaları da manidardır. Az evvel başkanımızın burada ifade ettiği adalet ve eşitlik maalesef Beşiktaş için geçerli olmamıştır. Bu da bizde güvensizlik yaratmıştır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü, umursanmayacak bir kulüp değildir. Biz bunun kızgınlıkla söylendiğini kabul ettik ama Beşiktaş kendisine yapılacak haksızlıklara karşı sessiz kalmamaya devam edecektir. Beşiktaş'ın uğradığı haksızlıklar devam ettiği takdirde biz istemeyerek de olsa bunlara karşı tavır koymak zorundayız. Bir öneride bulunmak istiyorum; seçildikten sonra kurullarınızı atamak yerine tüm bu kulüplerin genel kurul üyelerinin oylarıyla Riva'da sandık koyup, aday olanların listesine ve onların ne kadar oy aldıklarına bakıp, çok oy alanlarına görev vermeyi düşünür müsünüz?"