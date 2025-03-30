Beşiktaş Başkanı Adalı: 'Sahada Haksızlıklara En Güzel Cevabı Verdik'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, derbide alınan Galatasaray galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada siyah-beyazlı taraftarların böyle mutluluklara layık olduğunu belirterek, "Maçtan önce yapılan haksızlıklara, adaletsizliklere en güzel cevabı sahada verdik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Galibiyetten dolayı mutluluğunu dile getiren Adalı, "Bugün kendi sahamızda büyük taraftarımız önünde Galatasaray'ı mağlup ederek camiamıza bayram coşkusunu yaşatan takımımızı ve teknik heyetimizi yürekten tebrik ediyorum. Maçtan önce yapılan haksızlıklara, adaletsizliklere en güzel cevabı sahada verdik. Yerli hakem de yönetse, yabancı hakem de yönetse, Federasyon kendisi de yönetse biz bu maçı kazanacağız dedik, galip geldik. Beşiktaşlılar böyle güzel günlere, böyle mutluluklara layıktır. Camiamızın desteğiyle Beşiktaş, daha da büyük zaferler kazanacaktır. Kendi sahasındaki bütün derbileri kazanarak taraftarını bir nebze mutlu eden Beşiktaşımızı bir kez daha tebrik ediyor, camiamıza önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tarih bir kere yazılmıştır, namağlup tek şampiyon Beşiktaş'tır" diye konuştu.

Beşiktaş camiasının da bayramını kutlayan Başkan Adalı, "Sağlıkla, huzurla, Beşiktaşımızın başarılarıyla birlikte nice güzel günlere erişmeyi temenni ediyorum" ifadelerini yer verdi. - İSTANBUL