Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, Taraftarlarla Buluştu
Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı, 29 Aralık'taki olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde Beşiktaş Köyiçi'nde taraftarlarla bir araya gelerek destek topladı.
Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı, Beşiktaş Köyiçi'nde siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu.
Beşiktaş Kulübü'nde 29 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olan Serdal Adalı, çalışmalarını sürdürüyor. Adalı, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş - Alanyaspor maçı öncesinde Köyiçi'nde taraftarlarla bir araya geldi. Adalı, Köyiçi esnafını dolaşırken, siyah-beyazlı taraftarlarla sohbet etti. Beşiktaşlı taraftarlar tarafından ilgiyle karşılanan Adalı, bazı taraftarlarla da fotoğraflar çektirdi. - İSTANBUL