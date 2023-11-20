Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu şekilleniyor

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği Başkanı Mahir Kaplan'ın yönetim kurulunda yer alacağını açıkladı.

Beşiktaş'ta 3 Aralık tarihinde gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi şekilleniyor. Adalı, daha önce açıkladığı 2. Başkan Metin Keçeli ve Sportif Direktör Mehmet Özdilek'ten sonra Yönetim Kurulu üyesi olarak; Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği Başkanı Mahir Kaplan'ın listesinde olacağını açıkladı.

Mahir Kaplan kimdir?

14.09.1975Diyarbakır doğumlu olan İnşaat Mühendisi Mahir Kaplan, evli ve 2 çocuk babasıdır. İstanbul Vefa Lisesini bitirdiktensonra Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden1998yılında bitirme tezini "Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi" üstüne yaparak mezun olmuştur. Eşiyle birlikte 2007 yakında UMART mimarlığı kurdu. Birçok eski eserin restorasyonunda görev alan Mahir Kaplan faaliyetlerine hem ulusal hem de uluslararası alanda devam etmektedir. - İSTANBUL